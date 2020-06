Le previsioni dell'Ocse spaventano le borse. Torna a salire lo spread

È il dilemma dell'investitore al tempo del Coronavirus: troppa euforia nei giorni scorsi, quando Milano era tornata ai livelli di giugno 2019, o troppa prudenza ora, dopo tre giorni di stop alle "ipervalutazioni" e qualche presa di profitto in più del solito? È ancora presto per dirlo perché incerto è il futuro. Gli analisti provano a sondarlo, ma siamo di fronte a qualcosa di mai visto prima. E questo pesa nelle valutazioni. Il Nasdaq, ad esempio, ha raggiunto i massimi storici perché i titoli tecnologici non hanno mai mostrato la corda, anzi. Ma l'economia reale, quella lontana da computer e smartphone, arranca dappertutto. Così, in attesa di sapere che cosa deciderà la Fed e dell'Ecofin dell'11 aprile, tutte le piazze tirano il freno. Lo fa Milano, che perde lo 0,9%, lo fanno Francoforte, Parigi e Madrid (rispettivamente -0,7, -0,8 e -1,1%) mentre Londra rimane sostanzialmente invariata. Preoccupa, piuttosto, la nuova risalita dello spread che, dopo essere sceso intorno a 166 punti nei giorni del Pepp rinvigorito, ora è tornato prepotentemente sopra quota 180, chiudendo a 188, con il rendimento del decennale all'1,55%.