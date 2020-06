La ripresa lenta e i timori sulla seconda ondata di contagi spaventano le borse

Giornata horror per le borse europee. I rally della scorsa settimana sono ormai un lontano ricordo così come, per Milano i 20mila e perfino i 19mila punti. Troppe le incertezze che sono tornate a tormentare i sonni degli investitori sui mercati. In primis la Fed, che ha annunciato come la ripresa sarà lenta (almeno un paio d'anni) e costerà parecchio in termini di posti di lavoro bruciati. Non solo: sempre dagli Usa la notizia meno gradita è quella di un incremento dei contagi in alcuni Stati come il Texas. L'Oms - per quello che vale dopo le numerose giravolte degli ultimi mesi - ha provato ad abbozzare un'idea di futuro: plausibile un ritorno dei contagi. Ma non ha saputo spiegare se il crollo nei paesi europei del numero di nuovi infetti (e di morti) dipenda solo dal lockdown o anche da un indebolimento del virus.

In tutto ciò, quindi, le borse arretrano. L'idea è che siano già state "prezzate" le buone notizie delle scorse settimane e che ora ci si aspetti qualcosa in più. Solo che non è rimasto molto da dare. Le banche centrali stanno facendo quanto è in loro potere, i governi - pur con i limiti di alcuni - cercano di rispondere all'emergenza. Ma i mercati ora aspettano, nonostante ieri l'asta di btp italiani sia andata piuttosto bene. C'è richiesta di bond dei Paesi europei perché si è già capito che neanche il Coronavirus riuscirà a far saltare il tappo del continente e, anzi, c'è l'impressione che renderà più solidale l'unione.

Ma i mercati azionari arretrano: tutte le piazze europee registrano performance in rosso, tutte sotto il 4% e tutte in pesante inversione di trend. Milano e Madrid sono le peggiori, ma anche le altre hanno ben poco per cui gioire. In tutto questo, l'unica nota positiva è rappresentata dallo spread, che rimane stabile intorno a 186 punti di base. Il rendimento del btp decennale è dell'1,44%.