Le Borse europee tentano il rimbalzo ma non trovano la sponda di Wall Street

La montagna ha partorito un topolino. Dopo una giornata difficile, per usare un eufemismo, si attendeva con ansia un rimbalzo deciso delle borse europee. Cosa che era avvenuta, con Milano che guadagnava fino all'1,6%. Poi l'apertura cauta di Wall Street ha raffreddato gli entusiasmi, con Piazza Affari che ha chiuso in crescita dello 0,4%, poco meno di Londra e Parigi che hanno guadagnato mezzo punto. In rosso, seppur contenuto, Francoforte (-0,5%) e Madrid (-0,1%). Lo spread scende lievemente a 184 punti, con il btp decennale che rende l'1,4%.