Piazza Affari chiude in rialzo dopo un avvio in profondo rosso

La partenza aveva fatto presagire un'altra giornata di tregenda per Piazza Affari: il listino milanese, infatti, ha aperto in calo del 3%, con lo spread tornato in orbita 190 punti. Poi, lentamente, la borsa si è ripresa e ha chiuso in rialzo dello 0,4%, dopo aver perfino ritoccato quota 19mila punti. Le altre piazze europee chiudono a ridosso della parità, mentre Londra accusa una perdita più significativa, dello 0,7%. Lo spread a fine giornata è stabile a 184 punti, con il rendimento del decennale italano all'1,4%.