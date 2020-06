I mercati chiudono in forte rialzo. Milano maglia rosa in Europa

Dice un vecchio adagio di borsa che si sale con le scale ma si scende con l'ascensore, a certificare come, in genere, i rialzi delle valutazioni azionarie siano movimenti più lenti e costanti, mentre i cali siano bruschi e legati a eventi spot. Ma anche questa certezza è saltata. Vero, nei giorni scorsi le borse europee hanno fatto registrare due bruschi stop che hanno fatto perdere a Milano prima i 20mila punti faticosamente riconquistati e poi perfino i 19mila. Ieri, dopo un inizio da tregenda, Piazza Affari aveva chiuso in rialzo. E oggi, complici notizie che rincuorano, ha finito la seduta con un +3,5%, dopo una giornata sempre con il vento in poppa.

I motivi sono molteplici: in primo luogo, perché la BoJ e la Fed hanno annunciato nuovi pacchetti di aiuti all'economia, sostanzialmente varando un QE perpetuo e senza limiti dimensionali. Poi, perché dagli Usa sono arrivate notizie incoraggianti sui consumi a maggio, in risalita ben maggiore rispetto alle attese degli analisti. Infine, perché i timori di una seconda ondata di contagi sono stati attenuati dalle buone notizie che arrivano in ambito medico, con la terapia che sembra sempre più a portata di mano, in attesa del vaccino che rende inefficace il Coronavirus.

Sul fronte dello spread, il differenziale tra btp e bund decennali è sceso a 177 punti, con il rendimento del titolo italiano all'1,35%. Bene anche le altre piazze europee: Francoforte conclude la giornata a +3,4%, Londra e Madrid intorno al 3%, Parigi al 2,5%. Wall Street ha aperto in territorio positivo, nonostante il governatore Powell abbia dichiarato che molti americani necessiteranno per lungo tempo di sussidi.