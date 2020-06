Piazza Affari chiude in leggero calo. Bene le altre piazze europee

Una giornata defatigante per Piazza Affari che, dopo la seduta particolarmente brillante di ieri, oggi tira il fiato e chiude in calo dello 0,2%. Tra i titoli brilla Recordati, che guadagna oltre il 6%, e Nexi, mentre Tenaris e Atlantia arretrano rispettivamente del 3 e 2%. Le altre piazze europee chiudono invece in rialzo: Parigi a +0,9, Francoforte +0,5, Londra +0,2, mentre Madrid arretra di due decimi di punti. Lo spread tra bund e btp decennali rimane sotto quota 180, a 178, in lievissimo rialzo rispetto a ieri. Il rendimento del buono italiano è dell'1,35%.