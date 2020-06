Listini europei in rosso dopo le stime della Bce. Milano chiude a -0,5%

Giornata di riflessione per le borse. Si tratta della seconda seduta in cui i listini europei provano a interrogarsi sul futuro. Se, infatti, sembra evidente che il peggio debba ancora mostrarsi dal punto di vista economico, permangono incertezze sulla diffusione del virus. Prima di tutto: ci sarà una seconda ondata? E, se sì, che impatto avrà? I farmaci che vengono sperimentati saranno efficaci o bisognerà attendere il vaccino? Tutte domande che ancora non hanno risposta. E, nel dubbio, i mercati aspettano. Milano chiude in calo dello 0,5%, come Francoforte e Londra. Fanno peggio Parigi (-0,7%) e Madrid (-1,2%). Differenziale tra btp e bund in lieve calo a 182. Il decennale italiano rende l'1,37%.