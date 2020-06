Mercati ancora prudenti per il rischio di seconda ondata. Milano -0,7%

Giornata interlocutoria per le borse europee, che hanno chiuso tutte in calo seppur non in modo eccessivamente preoccupante. L'aumento dei contagi negli Stati Uniti e il focolaio nel macello tedesco spingono gli investitori alla prudenza nonostante l'Oms abbia annunciato che il Desametasone sia efficace per diminuire la mortalità del Covid-19. Anche perché la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha poi lanciato una nuova allerta: il Coronavirus riemerge nei Paesi che sembravano averlo sconfitto (come la Cina) e i governi si trovano a dover scegliere tra la salute dei cittadini e l'equilibrio economico.

Per questo motivo, Milano, che oggi vedeva lo stacco delle cedole delle aziende quotate, chiude in calo dello 0,7%, così come Parigi e Londra. Va un po' meglio a Francoforte (-0,6%) e un po' peggio a Madrid che lascia sul terreno quasi un punto percentuale. Buone notizie, invece, arrivano dallo spread: il differenziale tra btp e bund scende a quota 176, con il rendimento del decennale all'1,28%.