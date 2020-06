Milano e l'Europa tornano a correre con indice Pmi e pace Usa-Cina

Piccoli segnali di normalità. L'indice pmi europeo, che fotografa il sentiment delle aziende, è tornato ai livelli più alti da quattro mesi a questa parte, seppur ancora sotto la soglia dei 50 punti che è considerato l'indicatore "normale". Qualcosa si sta risvegliando in Europa? Forse sì, anche se i contagi in Germania e la chiusura della Westfalia continuano a preoccupare. Sul frotne globale, Trump e la Cina si lanciano segnali di distensione e questo piace, e molto ai mercati. Il risultato è un rally su tutte le principali piazze europee, con Milano che chiude a +1,86%. Lo spread scende di oltre il 3% a 171 punti di base. Il rendimento del decennale italiano è dell'1,27%. Gli altri listini chiudono tutti in positivo: Francoforte +2,2%, Madrid +1,3%, Londra +1,2%, Madrid +1,1%.