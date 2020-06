Borse europee positive. Piazza Affari poco mossa ma torna a salire lo spread

Chiudono tutte positive le piazze europee dopo una giornata iniziata ancora in rosso. Troppi i contagi negli Stati Uniti e nelle Americhe per poter guardare con ottimismo al futuro. Troppo nere le previsioni di calo del pil. Ma evidentemente qualcosa a cui aggrapparsi c'è, tant'è che il Brent è tornato ad avere il barile di petrolio sopra i 40 dollari, evento che non capitava da tempo. Milano è il listino più debiole, che chiude in aumento di un magro 0,4%, come Londra. Più sostenute le ripartenze di Francoforte (+0,7%), Parigi (+0,9%) e Madrid )+1%). Lo spread torna a salire a 180 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,3%.