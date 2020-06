I listini europei chiudono in positivo. Piazza Affari maglia rosa (+1,7%)

Bastano due parole, "misure proporzionate", pronunciate dal ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, per galvanizzare i mercati europei, fino a quel momento preoccupati dai dati sui contagi in Usa e in Cina, dove una zona alla periferia di Pechino è stata chiusa per precauzione. La frase del membro del governo Merkel riguarda le misure di Qe prese dalla Bce. Un segnale distensivo in attesa della grande "battaglia" con i frugali per l'approvazione del piano Next Generation Ue. Così, sulla scia dei titoli bancari che prendono quota, Milano è maglia rosa in Europa e chiude a +1,7%, con lo spread in lieve calo seppur ancora in orbita 180 punti base e il rendimento del decennale all',129%.

Le altre piazze europee sono tutte positive, seppur meno vigorose di Milano. Parigi chiude a +0,7%, Londra a +1,1, Francoforte a +1,2, Madrid a +1,4%.