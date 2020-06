Piazza Affari chiude in lieve ribasso, ma lo spread cala con l'asta dei btp

Milano chiude una seduta con pochi acuti in calo dello 0,4%. Ma la notizia più interessante riguarda la nuova asta di titoli di stato: richieste ben oltre la disponibilità e tassi in calo. Il decennale paga una cedola dell'1,2%, un livello decisamente sostenibile per i conti pubblici del nostro Paese. Per questo, in una giornata interlocutoria in cui alla riapertura delle frontiere extra-Ue (ma l'Italia è titubante e vorrebbe lasciare una quarantena) e ai contagi ancora elevati in Usa e Sud America, lo spread cala a quota 175 con il rendimento del decennale itlaiano sul mercato secondario all'1,25% e quello tedesco all'incredibile soglia di -0,5%. Le altre borse europee: bene Francoforte, che guadagna lo 0,85%, piatta Parigi, inc alo Madrid (-0,5) e Londra (-0,9). Intanto, però, il trimestre che si è appena chiuso è stato segnato da crescite record nei valori azionari dopo i minimi toccati a metà marzo, quando la pandemia ha mostrato il suo potenziale distruttivo.