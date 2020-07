Listini europei in rosso (tenue). Permane l'incertezza sui nuovi casi

Una seduta nervosa quella dei mercati europei. Dopo un inizio in tiepido rialzo, a metà mattinata Milano è stata preda delle vendite, con l'indice Ftse Mib che perdeva anche l'1,6% tornando a fare capolino intorno a quota 19mila. Poi l'inversione di tendenza e la chiusura in territorio negativo, seppur di poco. Milano lascia sul terreno lo 0,2% mentre continuano ad affollarsi i pensieri degli investitori: tornerà il Coronavirus? Analoga sorte per gli altri listini europei: Parigi chiude piatta Francoforte cede lo 0,5, mentre Londra e Madrid "copiano" Milano con un -0,2%. Notizie migliori arrivano dallo spread, che ridiscende sotto quota 170. Il rendimento del decennale italiano è dell'1,26%.