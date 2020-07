Milano chiude in profondo rosso trascinata da Atlantia e dalle tensioni Usa

Milano chiude in flessione del 2% una giornata vissuta in maniera debole fin dall'apertura. La causa endogena è quella dello scontro tra Autostrade e il governo, dopo che il premier Conte ha ribadito la volontà di togliere concessioni alla società dei Benetton mentre il viceministro ai trasporti ha chiesto direttamente il commissariamento. Atlantia, quindi, è stata oggetto di una pioggia di vendite che ha fatto chiudere il titolo in calo di quasi l'8%. Ma ci sono anche cause esogene: il durissimo scontro tra il presidente Trump e la Corte Suprema sulla consegna della documentazione fiscale del tycoon ha azzoppato Wall Street, trascinando al ribasso anche gli altri listini europei. Francoforte chiude piatta, mentre Parigi (-1,1%), Madrid (-1,2%) e Londra (-1,7%) accusano le tensioni americane. Lo spread tra btp e bund decennali rimane stabile a quota 167, con il rendimento all'1,21%.