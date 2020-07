Listini europei scommettono su vaccini e ripresa. Milano chiude a +2%

Chiude in forte rialzo Piazza Affari. Atlantia guadagna oltre il 25% dopo la bozza di accordo che estromette i Benetton dalla gestione di autostrade ma che non revoca la concessione alla società decretandone il fallimento. Nessuna azione è in calo, un evento piuttosto raro di questi tempi. Lo spread invece cresce lievemente, a 165 punti base, ma soprattutto per il calo del rendimento del bund decennale. L'omologo nostrano, infatti, stacca una cedola dell'1,2%.

Gli altri listini chiudono ampiamente in territorio positivo. Francoforte emula Milano, Parigi fa ancora meglio (+2,3%), mentre Londra e Madrid chiudono a +1,8%.