Piazza Affari chiude in rialzo dopo i rally di ieri. In rosso gli altri listini

La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la Bce al termine della riunione di politica monetaria. Il consiglio direttivo della Bce "è pronto a regolare tutti i suoi strumenti, come opportuno, per assicurare la convergenza dell'inflazione verso il suo obiettivo in maniera sostenibile". Sulla scia di queste notizie, i listini europei, che già erano in rosso, hanno mantenuto un andamento negativo. Unica eccezione Piazza Affari, che incrementa gli acquisti dello 0,4%. Bene anche lo spread, che scende a 163 punti, con il tasso del decennale all'1,17%.