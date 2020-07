Listini europei cauti in attesa di un accordo (auspicato) sul Recovery Fund

Borse europee guardinghe in attesa dell'esito del summit europeo sul Recovery Fund. La posizione intransigente dell'Olanda sembra almeno in parte scongiurata, ma rimane la necessità di vigilare attentamente sui "frugali" che spingono per una forma di controllo deciso sui paesi più in difficoltà. Per questo motivo la settimana di Piazza Affari si chiude da "formichina", con un incremento contenuto dello 0,3% che però permette di consolidare la quota 20mila punti. Lo spread è in lieve aumento a 164 punti di base, mentre il decennale nostrano rende l'1,17%. Le altre piazze mostrano andamenti analoghi: leggero rosso (-0,3%) per Parigi e Madrid, rialzi cauti per Francoforte (0,4%) e Londra (0,6).