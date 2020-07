I listini europei festeggiano con moderazione l'accordo sul Recovery Fund

Chiusura di seduta in moderato rialzo per Piazza Affari e gli altri listini continentali. La fumata bianca sul Recovery Fund, infatti, non distrae gli investitori dalle urgenze più strette per le imprese, che dovranno comunque far fronte a un autunno caldissimo nonostante una rete di sicurezza più ampia grazie agli oltre 200 miliardi di euro. Piazza Affari, dopo aver toccato anche il +2,4%, termina la giornata in crescita dello 0,5%. Lo spread si mantiene su livelli più che accettabili, a quota 154, con il rendimento del decennale italiano all'1,08%, quasi la metà dei picchi massimi raggiunti durante i giorni più duri del lockdown. Le altre piazze si comportano in modo analogo: Francoforte è ampiamente maglia rosa, con un incremento vicino al punto percentuale. Madrid e Parigi registrano analogo incremento dello 0,2%, mentre Londra cresce dello 0,1%.