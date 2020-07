I listini europei arretrano dopo le nuove tensioni tra Usa e Cina. In calo lo spread

Giornata in rosso per i principali listini europei. Complici le nuove tensioni tra Usa e Cina, infatti, le piazze continentali frenano anche per il continuo incedere del Coronavirus e dei contagi. Piazza Affari contiene le perdite e chiude con un -0,6% che la posiziona tra le migliori performance in Europa. Francoforte, infatti, lascia sul terreno "solo" lo 0,5, mentre Parigi, Londra e Madrid fanno segnare risultati al di sotto dell'1% di perdite.

Per quanto riguarda lo spread, il differenziale tra Bund e Btp decennali è in calo a 152 punti di base, con il rendimento del titolo nostrano all'1,04%.