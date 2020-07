Listini europei nervosi in attesa delle decisioni della Fed sui tassi

Giornata interlocutoria sui mercati europei, che aspettano segnali dalla Fed. Intanto però, mentre procede spedita la sperimentazione del vaccino, gli investitori si mantengono prudenti. Piazza Affari chiude una giornata sempre in perdita in calo dello 0,1%, con lo spread in discesa a 149 punti e con il rendimento del decennale allo 0,99%. Le altre piazze: Francoforte e Londra chiudono in pareggio, mentre Parigi guadagna lo 0,8% e Madrid perde lo 0,4.