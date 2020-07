I listini europei falliscono il rimbalzo per i dati sul pil e l'incertezza da Covid

Nonostante le rassicurazioni del ministro Gualtieri, che si aspetta per il terzo trimestre un rimbalzo del pil del 15%, vedere nero su bianco che quello che abbiamo appena concluso è il peggior periodo della storia recente del nostro paese fa una certa impressione. E deve averla fatta anche agli investitori che, dopo una mattinata tranquilla in cui si è cercato di badare agli acquisti, dopo la comunicazione del pil di Italia, Francia e Spagna si sono spaventati e hanno inziato a vendere. Nulla di inatteso, ma certo non un viatico entusiasmante. Oltretutto, mentre negli Usa c'è chi parla di "catastrofe sanitaria" con milioni di contagi e una crescita del numero degli infetti che non accenna a calare.

Lo spread è in risalita a 154 punti, con il rendimento del decennale nostrano che torna sopra l'1% di rendimento. Per quanto concerne le altre borse, si registra un analogo "svolgimento" della giornata. Francoforte limita i danni e chiude in calo dello 0,2%, mentre Parigi, Londra e Madrid registrano contrazioni superiori all'1%.