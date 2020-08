Piazza Affari, "maglia rosa" in Europa, guadagna l'1,2%. Spread in calo

Si muovono pesanti le borse europee, che scontano semestrali problematiche. A farne le spese, soprattutto Francoforte, che chiude in rosso (unica tra i listini continentali) dopo che Bayer ha pubblicato un bilancio in perdita per 9,5 miliardi. Poco mosse le altre borse, mentre Piazza Affari, complice Intesa Sanpaolo che pubblica un bilancio migliore delle attese, chiude in crescita dell'1,2%, oltre quota 19.600 punti. Lo spread è in calo a 150, ma soprattutto il rendimento del decennale italiano scende di nuovo sotto l'1% e si attesta a un molto incoraggiante 0,95%.