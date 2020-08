Milano e le altre piazze europee chiudono in positivo. Spread in calo a 148 punti

Una nuova giornata positiva per Piazza Affari, questa volta condivisa con gli altri listini europei. Milano chiude la giornata in aumento dello 0,64%, meglio di lei fa Londra (che termina la seduta con un aumento di oltre l'1,1%) e Parigi, in crescita di oltre lo 0,8. Positive anche Francoforte, +0,4, e Madrid, +0,3%. Lo spread è in lieve discesa a 148 punti base, con il rendimento del decennale nostrano allo 0,97%.