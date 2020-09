Milano chiude in negativo una giornata sull'altalena. Spread in calo a 145

Quarto calo consecutivo per Piazza Affari che conclude la seduta cedendo lo 0,2%. Una giornata scorbutica, iniziata in crescendo e poi rapidamente virata verso il territorio negativo. In calo lo spread, con il rendimento del decennale nostrano che si attesta a 1,04% e il differenziale con l'omologo tedesco fissato a 145 punti base.

Sulle altre piazze, da registrare l'unica performance positiva (seppur di poco): è Francoforte, che termina la giornata in crescita dello 0,1%. Madrid e Parigi cedono rispettivamente lo 0,1 e lo 0,2%, mentre Londra ha vissuto una giornata sempre con il segno "meno" davanti e ha chiuso in calo dell'1,7%.