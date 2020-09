Milano e le piazze europee tracollano a causa della flessione di Wall Street

Male i listini europei dopo una mattinata trascorsa in positivo. "Colpa" del calo atteso di Wall Street trainata dal brusco stop dei titoli tecnologici, che dopo mesi sugli scudi prendono ora una pausa. Ne esce la peggiore apertura da due mesi a questa parte di New York, che pure ha registrato il calo delle richieste di sussidi ben al di là delle aspettative degli analisti. Ma evidentemente il "toro" è stato contagioso anche per l'Europa. Milano lascia sul terreno oltre l'1,5%, una performance analoga rispetto a quella di Londra e Francoforte. Parigi contiene le perdite con un calo dello 0,44%, forte del nuovo piano da 100 mliardi varato dal presidente Macron. Lievemente positiva Madrid.

Capitolo spread: il differenziale tra i bund e i decennali italiani torna a salire, a 147 punti base, mentre il rendimento del nostro bond si attesta allo 0,98%.