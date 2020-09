Piazza Affari e gli altri listini europei in rally. Spread in lieve rialzo

Tornano i giorni delle borse "slegate" dall'economia reale. Mentre si addensano nubi molto fosche sul futuro della Brexit e dell'accordo (mancato, al momento) tra Regno Unito e Ue per l'uscita di Londra dal continente, i principali listini europei tornano a correre spediti. Pesa, in positivo, il dato sulla disoccupazione americana in netto ribasso, ai minimi dall'inizio della pandemia. È a questa informazione, dunque, che bisogna guardare, così come alla sicurezza del vaccino sempre più prossimo a essere ultimato per comprendere come mai tutti i listini continentali abbiano chiuso in rialzo.

Milano guadagna l'1,8%, con lo spread che risale lievemente a 151 punti base e il rendimento del decennale nostrano che arriva all'1,04%. Gli altri mercati: Madrid guadagna quasi l'1,3%, Parigi l'1,7, Francoforte l'1,9 mentre Londra decolla e chiude a +2,4%.