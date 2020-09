Borse europee nervose con un occhio a Francoforte e uno a New York

Giornata nervosa per le piazze europee dopo la bella performance di ieri. Milano è l'unica a concludere la seduta in positivo con un +0,25%, mentre gli altri listini perdono tra lo 0,2 e lo 0,4. Lo spread tra i titoli di stato italiani e gli omologhi tedeschi è in discesa a 145, con il rendimento del nostro bond decennale all'1,02%. I motivi dell'andamento altalenante delle borse è da ricercarsi in almeno due motivi: da una parte perché la Bce ha deciso di mantenere i tassi invariati e di proseguire con il PePP. Dall'altra parte dell'oceano, invece, Wall Street ha subito una flessione dopo l'annuncio delle scorte di petrolio, superiori alle attese.