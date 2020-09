Piazze europee contrastate: Milano chiude in parità. Risale lo spread a 147

Seduta contrastata per Milano e le altre borse europee. Piazza Affari cambia direzione più volte prima di chiudere in perfetta parità. Lo spread è dato in lieve rialzo, a quota 147 punti base, ma il rendimento del decennale nostrano torna sotto quota 1%, fermandosi allo 0,98. Buon segno. Francoforte registra una dinamica analoga a Milano, mentre Parigi e Londra guadagnano lievemente e terminano la seduta rispettivamente a +0,3 e +0,5%. Unica eccezione è Madrid, che lascia sul terreno lo 0,7%.