Giornata interlocutoria per le borse europee che chiudono sostanzialmente piatte. Milano lascia sul terreno lo 0,14%, mentre Parigi e Madrid guadagnano rispettivamente lo 0,3 e lo 0,1%. Piatti gli altri listini. Per quanto riguarda lo spread, il differenziale con i bund tedeschi è in discesa a 144, con il rendimento dei titoli nostrani in lieve discesa a 0,96%.