Listini europei tutti positivi. Piazza Affari chiude forte trainata da Fca

Giornata positiva per i listini europei che chiudono tutti in positivo. Brillano in particolare Madrid e Londra, che guadagnano oltre l'1,3%. Milano termina la seduta in aumento dello 0,8%, tornando vicina a quota 20mila punti che ormai non viene più toccata da diverse settimane. "Merito" soprattutto di Fca, che guadagna oltre il 9% dopo l'annuncio del nuovo accordo con Psa sulla cedola agli azionisti. Lo spread è in calo a quota 142 punti base, con il rendimento del decennale che scende lievemente allo 0,94%. Poco mosse Parigi (+0,5%) e Francoforte (+0,2%).