I listini europei chiudono la settimana in rosso. Milano perde l'1%, risale lo spread

Chiusura di settimana in rosso per le borse europee: nessuno dei cinque listini principali, infatti, ottiene performance positive. Piazza Affari termina in calo di oltre l'1%, un risultato peggiore di quello di Francoforte e Londra, che chiudono entrambe a -0,7%, ma migliore di Parigi (-1,22%) e Madrid (-2%). Per quanto riguarda lo spread, si registra un rialzo del differenziale con i titoli tedeschi, che si ferma a 145 punti, mentre il rendimento del decennale italiano risale allo 0,94%.