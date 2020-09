Le piazze europee falliscono (in parte) il rimbalzo. Milano guadagna lo 0,5%

L'Europa che tentava di mettere a segno un vigoroso rimbalzo dopo la giornata nera di ieri è rimasta delusa: delle cinque piazze principali, tre hanno registrato rialzi frazionali mentre due hanno addirittura fatto segnare un calo. Milano termina la giornata con un aumento dello 0,5%, dopo aver fatto registrare nel primo pomeriggio anche un +1,4%. Ottime notizie arrivano invece dallo spread, che scende a 137, ai livelli toccati solo prima dell'avvento del Covid. Bene anche il rendimento del decennale, che è allo 0,86%, un livello estremamente basso che fa ben sperare per le prossime aste. Come detto, altri due listini oltre a Milano terminano in positivo: si tratta di Francoforte e Londra, che ottengono un +0,4%. Male invece Parigi, che cede lo 0,4% e Madrid, che chiude a -0,65%.