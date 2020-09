Listini europei in lieve ripresa. Piazza Affari guadagna lo 0,3%, giù lo spread

Sessione frazionalmente positiva per Piazza Affari, che chiude in aumento dello 0,2%. Le premesse per una ripresa più vigorosa c'erano tutte, ma Wall Street negativa ha raffreddato gli entusiasmi. Così, Francoforte chiude in rialzo delo 0,4 dopo una mattinata in rally, Parigi incrementa dello 0,6%, Madrid chiude sulla parità. Bene Londra che, nonostante le notizie su possibili nuovi lockdown, guadagna l'1,2%. Le notizie migliori per l'Italia, comunque, continuano ad arrivare dallo spread: il differenziale tra titoli decennali italiani e tedeschi è ulteriormente sceso a quota 135, con il bpt che rende lo 0,85% sui mercati secondari.