Listini europei in timido rialzo, ma rimangono le incertezze sul futuro

Giornata timida per i listini europei che, tranne Francoforte, chiudono in rialzo frazionale. Milano, Londra e Madrid guadagnano lo 0,2%, Parigi fa un po' meglio e doppia la performance degli altri tre. La borsa tedesca, invece, cede lo 0,2%. Continua a permanere l'incertezza sia sulla durata della pandemia, sia sul futuro degli Stati Uniti a 32 giorni dalle elezioni. Per quanto riguarda lo spread, invece, ci sono buone notizie: il rendimento del decennale italiano è in calo allo 0,83%, con il differenziale tra i btp e gli omologhi tedeschi che si riduce a 136 punti base.