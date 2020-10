Trump positivo al Covid non spaventa i listini. Record del rendimento del btp

La notizia della positività del presidente americano Donald Trump al Coronavirus sembrava poter far tremare i mercati che infatti hanno iniziato la seduta in negativo. Milano ha perso anche l'1% prima di ritracciare in chiusura di seduta e concludere piatta. Le migliori notizie per Piazza Affari, però arrivano dallo spread, che è in calo a quota 131 punti base. Ma soprattutto, dal rendimento del btp decennale che - record storico - scende sotto lo 0,8% e si ferma allo 0,78%. Seduta in chiaroscuro per gli altri mercati: Parigi e Francoforte cedono lo 0,3%, mentre Madrid e Londra guadagnano tra lo 0,2 e lo 0,3%.