Piazza Affari a Euronext, con il supporto di Cdp e Intesa Sanpaolo

Euronext ha sottoscritto con London Stock Exchange Group un accordo vincolante per acquisire il 100% del capitale di London Stock Exchange Group Holdings Italia, società holding di Borsa Italiana Group, per un corrispettivo in contanti di 4,325 miliardi di euro. Lo comunica la società. Euronext ha nell'operazione il "forte supporto" da Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo come investitori strategici, con "l'impegno a lungo termine per supportare la crescita del Gruppo Borsa Italiana, per attrarre le pmi nei mercati dei capitali e sostenere le ambizioni di crescita di Euronext".

L'ingresso di Cdp in Euronext e la contestuale acquisizione di Borsa Italiana darà vita a un gruppo leader nel mercato dei capitali europeo. Attraverso l'operazione Cassa Depositi e Prestiti, con Euronext, porta Piazza Affari, nel portafoglio del London Stock Exchange dal 2007, all'interno di un gruppo paneuropeo con un presidio stabile di investitori italiani. È quanto annuncia Cdp in una nota. Su proposta dell'Amministratore delegato, Fabrizio Palermo, il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha dato il via libera a Cdp Equity a firmare un accordo vincolante con Euronext che consentirà l'ingresso di Cdp Equity (società interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti) nell'azionariato di Euronext e l'acquisizione da parte di quest'ultima di Borsa Italiana.

Una volta avveratesi le condizioni cui l'operazione è subordinata, Cdp Equity, guidata da Pierpaolo Di Stefano, possiederà il 7,3% del capitale azionario di Euronext, al pari della Caisse des Dépôts et Consignations, omologa di Cdp. In questo modo, Cdp Equity entrerà a far parte dell'attuale gruppo di azionisti di riferimento della società, che gestirà - oltre a Borsa Italiana - altre 6 borse valori in Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo con oltre 1.800 società quotate per un totale di circa 4.400 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato. L'operazione è coerente con la mission di Cdp di sostenere le infrastrutture strategiche del Paese con una prospettiva di lungo termine.