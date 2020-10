Piazza Affari e gli altri listini europei chiudono in rosso: pesano le nuove chiusure

Giornata in chiaroscuro per Piazza Affari. Se il listino azionario, infatti, ha fatto registrare una (prevedibile) discesa dello 0,8% a causa delle nuove restrizioni imposte e dello stop al vaccino di Johnson & Johnson, dall'altro però si deve registrare un evento pressoché unico: l'asta dei btp a tre anni ha offerto un rendimento zero, cosa mai successa prima. Lo spread è in lieve rialzo a 122 punti, ma la cedola del btp a 10 anni si mantiene allo 0,66%. Anche gli altri listini europei si mostrano poco tonici: Londra cede lo o,5%, Parigi lo 0,6, Francoforte lo 0,9 e Madrid l'1,1%.