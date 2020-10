Borse europee in ordine sparso mentre cresce la paura di nuovi lockdown

Le borse europee continuano a muoversi in modo poco ordinato, senza una rotta precisa. Non si riesce a capire che cosa succederà, se ci saranno altri lockdown, se il crollo drammatico del pil dovrà essere rivisto al ribasso almeno per il Vecchio Continente. Nel dubbio, quindi, ognuno va in una direzione diversa. Nella seduta di oggi, Milano guadagna lo 0,25%, Francoforte si ferma sulla parità, Londra e Parigi chiudono la giornata in negativo, rispettivamente in calo dello 0,6 e dello 0,1% mentre Madrid è più sostenuta e guadagna lo 0,6%.

Per quanto riguarda l'Italia, continua il calo dei rendimenti per i btp decennali: oggi il parametro si è fermato a quota 0,65%, con lo spread in lieve rialzo a causa di un maggiore decremento della cedola di bund decennali. Il differenziale si ferma a 123 punti di base.