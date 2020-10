Milano e gli altri listini europei scommettono sul vaccino anti-Covid. Giù lo spread

Chiusura di settimana ampiamente positiva per le borse europee che, dopo un inizio incerto, hanno deciso di puntare sul vaccino anti-Coronavirus che il ceo di Pfizer ha annunciato come "presentabile" alla Fda nella terza settimana di novembre. Se confermata, si tratterebbe della più importante notizia in campo sanitario dai tempi della penicillina. Per questo motivo, Milano guadagna l'1,7%. Buone notizie anche dallo spread, che, dopo una lieve risalita nella giornata di givoedì, è tornato sotto quota 130. Il rendimento del btp decennale è dello 0,65%.

Sulle altre piazze, buone performance per Parigi (+2%) Francoforte (+1,6) e Londra (+1,5), mentre Madrid chiude in positivo ma senza picchi (+0,5%).