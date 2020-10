I listini europei chiudono piatti dopo una giornata di preoccupazione per i nuovi contagi

Giornata interlocutoria per i listini europei ancora in ansia per l'aumento esponenziale dei contagi. Milano e Parigi chiudono in parità, Francoforte e Madrid cedoo rispettivamente lo 0,1 e lo 0,25%, mentre Londra guadagna quasi lo 0,2%. Sul fronte dello spread, il differenziale tra titoli di stato italiani e tedeschi si riduce a 135 punti base, ma cresce il rendimento del btp decennale nostrano, che arriva allo 0,79%.