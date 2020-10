Borse europee in rally: gli investitori festeggiano per l'indice manifatturiero tedesco

Rally delle borse europee che brindano ai dati più positivi delle attese per il manifatturiero tedesco. Wall Street invece apre più timida dopo il "nulla di fatto" per l'ultimo confronto tra Biden e Trump. Piazza Affari guadagna l'1,1% e registra lo spread in calo a quota 134, con il rendimento del decennale che scende allo 0,77%. Bene anche le altre piazze: Madrid, Londra e Parigi tutte sopra l'1%, mentre Francoforte guadagna "solo" lo 0,75%.