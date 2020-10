I listini europei arretrano dopo il boom di contagi del weekend. Spread in calo

Affondano le borse europee, zavorrate da un weekend da oltre 200mila contagi nel vecchio continente che ha spinto il governo italiano a nuove chiusure e restrizioni. Il copione era ampiamente previsto: la Francia punta ormai ai 100mila casi al giorno e la Germania, che pure sembrava reggere meglio l'urto, inizia a scricchiolare. Angela Merkel ha invitato i suoi concittadini a restare a casa perché la "situazione è drammatica". Per questo motivo non stupisce la performance dei listini: Milano cede l'1,8% come Parigi. Francoforte addirittura il 3,5% mentre Madrid (-1,4) e Londra (-1,2%) riescono a contenere un po' di più le perdite.

Sul fronte dello spread, si registra il calo del differenziale tra btp e bund tedeschi, con l'indice che si arresta a 130 punti di base. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,73%.