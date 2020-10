Listini europei ancora pesanti per l'aumento dei contagi e nuovi lockdown

Seduta ancora una volta in rosso per le piazze europee. Milano perde l'1,5% e torna ai minimi da oltre un mese, con lo spread che rimane stabile a quota 131. Scende lievemente il rendimento del decennale che si attesta allo 0,7%. Non va meglio sugli altri listini: dopo il tonfo di ieri, Francoforte è, si fa per dire, "maglia rosa" e contiene le perdite sotto il punto percentuale. Va un peggio a Londra, che lascia sul terreno l'1,1% mentre Parigi (-1,8%) e Madrid (-2,1%) pagano l'impennata di contagi nei due paesi. Al momento appare evidente che gli investitori non sono pronti a scommettere non solo su una rapida ripresa, ma anche su un veloce rimedio (vaccino e cure) alla pandemia.