TrenDevice debutta oggi su Aim Italia di Borsa italiana

Oggi Borsa italiana dà il benvenuto su Aim Italia a TrenDevice, Pmi innovativa attiva nel settore dell'e-commerce di smartphone e dispositivi elettronici di alta gamma. In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, head of primary markets di Borsa italiana, ha commentato:

“Con TrenDevice il numero di società quotate su Aim Italia sale a 130: l’accesso ai capitali sta diventando un’opzione sempre più considerata dalle società per sviluppare il proprio business e competere attivamente nel proprio mercato di riferimento. Siamo certi che la quotazione su Aim Italia permetterà a questa Pmi innovativa attiva nella circular economy di raccogliere le risorse necessarie per continuare a competere attivamente in un mercato in continua evoluzione.” Si tratta della dodicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese che porta a 130 il numero delle società attualmente quotate su Aim Italia.

In fase di collocamento TrenDevice ha raccolto 2,7 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 30,75 % e la capitalizzazione è pari a circa 9,9 milioni di Euro.

La società è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad e Global Coordinator. Banca Finnat è specialist dell’operazione.

Alessandro Palmisano, Ceo e co-founder di TrenDevice, ha detto:

"TrenDevice è stata la prima società ad aver lanciato in Italia il settore dei prodotti ricondizionati nel 2013. Da oggi siamo l’unica azienda del settore, in tutta Europa, ad essere quotata in Borsa. Siamo molto orgogliosi di portare l’economia circolare su Aim Italia, raccogliendo risorse per lo sviluppo di un business virtuoso che crea valore per i nostri clienti e per l’ambiente".