La Lagarde non basta a risollevare i mercati spaventati dai nuovi lockdown

Non bastano le parole di Christine Lagarde: i mercati sono ancora convinti che la seconda ondata sia in atto e non hanno grandi motivi per guardare con ottimismo al futuro prossimo. Per questo i listini europei, nonostante rassicurazioni da Francoforte che in altri momenti avrebbero portato a forti rialzi, hanno invertito una tendenza che era fortemente negativa, ma non hanno chiuso con grandi squilli. Milano perde lo 0,2%, come Parigi. Sulla parità Londra, Francoforte guadagna lo 0,3% mentre Madrid lascia oltre l'1%. Lo spread tra btp e bund è in calo a quota 136 punti di base, con il rendimento del decennale allo 0,72%.