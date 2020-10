Listini europei in ordine sparso. Piazza Affari chiude in rialzo, spread stabile

Finale di ottava in lieve ripresa per Piazza Affari, che dopo le pesanti perdite dei giorni scorsi chiude in rialzo, complici i dati più positivi del previsto sul rimbalzo del pil nel trimestre. Come riporta Adnkronos, a Piazza Affari il paniere delle blue chip tra lunedì e venerdì è sceso di 7 punti percentuali. Nonostante la correzione e le indicazioni positive arrivate dai conti societari, l’incertezza sui listini resta elevata. Sul listino milanese, dove il Ftse Mib ha segnato un +0,4% a 17.943,11 punti, mentre rimane alta l'attesa per il rating di Dbrs, che dovrebbe comunque confermare il giudizio sull'economia italiana. Lo spread è in lieve calo a 132 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,7%. Le altre piazze: Londra chiude piatta, Parigi e Madrid guadagnano rispettivamente lo 0,5 e lo 0,6% mentre Francoforte cede lo 0,4%.