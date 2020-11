Listini europei in rally, Piazza Affari euforica "maglia rosa" del continente

Nuova seduta euforica per le piazze europee che continuano a scommettere su una vittoria netta di uno dei due candidati alla corsa alla Casa Bianca. Il timore di uno stallo, al momento, sembra lontano, anche se Trump ha in mente di dichiarare la vittoria nel caso dovesse aggiudicarsi alcuni stati chiave. Per il momento, comunque, i listini puntano forte su un'affermazione di uno o dell'altro senza mezze misure. Milano è maglia rosa e guadagna il 3,2%, ritornando vicina a quota 19mila punti nonostante i venti di lockdown che continuano a spirare. Lo spread è in lieve calo a 131 punti, con il rendimento del decennale che si ferma allo 0,69%.

Bene anche gli altri listini europei, tutti sopra il 2% come guadagni: +2,5 per Madrid e Francoforte, +2,4 per Parigi, +2,3 per Londra.