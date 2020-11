Milano e le altre piazze europee frenano dopo un'ottava sempre con i giri alle stelle

Quando ormai la vittoria di Biden nelle elezioni statunitensi si fa sempre più probabile, le borse europee chiudono la settimana poco mosse dopo i rally registrati nelle ultime sedute. Dai dati macroeconomici più importanti del mese, quelli relativi l’andamento del mercato del lavoro statunitense, sono emerse indicazioni migliori delle stime. Lo riporta Adnkronos.

Nel mese di ottobre, il saldo delle buste paga nei settori non agricoli, le c.d. non-farm payrolls, è risultato positivo per 638 mila unità mentre il tasso di disoccupazione a stelle e strisce è sceso di un punto percentuale dal 7,9 al 6,9 per cento. Per quanto riguarda i dati europei, la produzione industriale tedesca è cresciuta meno del previsto mentre le vendite al dettaglio nel nostro Paese hanno evidenziato una contrazione mensile inferiore alle stime (-0,8% contro il -1,5% stimato).

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato la settimana a 19.681,68 punti, -0,25% sul dato precedente (+10% circa nella settimana), spicca il rally di INWIT (+3,96%) dopo la presentazione dei conti e del nuovo piano al 2023. Nel corso del terzo trimestre, il gruppo delle torri di trasmissione ha realizzato ricavi pari a 186,1 milioni (+0,9% rispetto al secondo trimestre) e l’utile è salito a 40,3 milioni (+5,7%). Grazie anche ai risultati del trimestre, la guidance 2020 di INWIT è stata aggiornata e migliorata.