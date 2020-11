I listini europei continuano a scommettere su una ripresa rapida dalla pandemia

Non accenna a fermarsi il progressivo rialzo delle borse europee, dopo il rally di lunedì per l'annuncio del vaccino efficace "al 90%". Il combinato disposto tra il medicamento e l'elezione di Joe Biden, infatti, ha rasserenato gli investitori che sono più disposti a scommettere sul Vecchio Continente. Così, Piazza Affari guadagna lo 0,7%, con spread in calo a quota 120 e rendimento del decennale allo 0,69%. Gli altri listini sono tutti positivi: Francoforte cresce dello 0,5, Parigi dello 0,6, Londra dell'1,35 e Madrid dell'1,15%.