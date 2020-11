Listini europei tutti in rosso, il rally si è fermato: Piazza Affari -0,8%

Si conclude il rally delle borse europee che era iniziato all'inizio della precedente ottava e che ha portato Piazza Affari da poco più di 17mila punti a quasi 21mila. Naturale attendersi una "tirata" di fiato. Milano cede lo 0,8%, Londra fa un po' meglio con -0,7, Madrid lo 0,9, mentre Francoforte e Parigi lasciano sul terreno oltre l'1%: -1,2 per il Dax, -1,5% per il Cac. Capitolo spread: si scende sotto lo 0,7% di rendimento per il decennale italiano, che si ferma a quota 0,64. Il differenziale con il bund tedesco è a 118 punti.